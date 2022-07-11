Иваново, 11 июля, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Завершено расследование уголовного дела о получении взятки в значительном размере в отношении теперь уже бывшего мирового судьи, а также в отношении взяткодателя и четырёх посредников, в том числе троих сотрудников полиции, сообщили 11 июля в пресс-службе СУ СКР по Ивановской области.

Publicdomainpictures.net Взятка

Уголовное дело в отношении судьи было возбуждено председателем Следственного комитета России, уточнили в пресс-службе.

Как полагает следствие, в ноябре 2019 года теперь уже бывший мировой судья судебного участка № 3 Фурмановского судебного района в Ивановской области получил от инспектора ГИБДД информацию о том, что в судебный участок поступят материалы о совершении административного правонарушения, и фигурант хотел бы избежать наказания. Судья сообщил инспектору ГИБДД, что сможет оказать привлекаемому к ответственности лицу содействие в освобождении от административной ответственности за 100 тыс. рублей.

В ноябре 2019 года судья получил от посредника — инспектора ГИБДД — требуемые денежные средства. Впоследствии бывший судья изъял из административного дела оригиналы документов, подтверждающих виновность взяткодателя, и необоснованно передал дело по подсудности мировому судье другого судебного участка при отсутствии оригиналов изъятых им документов, уточнили в СК.

На данный момент сотрудники УМВД из органов внутренних дел уволены, полномочия судьи были досрочно прекращены в августе 2020 года.