Ярославль, 11 июля 2022, 17:18 — REGNUM В Ярославле ремонт Октябрьского моста обойдётся областному бюджету в 210 миллионов рублей. Цифра прозвучала на заседании бюджетной комиссии муниципалитета.
Расходы города в части поступления средств вышестоящих бюджетов увеличатся на общую сумму в 315,2 миллионов рублей, и большая часть этих средств пойдет на капитальный ремонт Октябрьского моста.
На содержание автомобильных дорог в Ярославле за счет средств областной казны дополнительно выделено еще 4,1 миллиона рублей.
Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле появится новая остановка речного трамвая