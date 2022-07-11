Ярославль, 11 июля, 2022, 17:18 — ИА Регнум. В Ярославле ремонт Октябрьского моста обойдётся областному бюджету в 210 миллионов рублей. Цифра прозвучала на заседании бюджетной комиссии муниципалитета.

Октябрьский мост в Ярославле

Расходы города в части поступления средств вышестоящих бюджетов увеличатся на общую сумму 315,2 миллиона рублей, и большая часть этих средств пойдет на капитальный ремонт Октябрьского моста.

«Основное направление вышестоящих средств — ремонт автомобильных дорог местного значения. Областной дорожный фонд на капитальный ремонт Октябрьского моста выделяет 210 миллионов рублей. Это полностью средства областного бюджета», — рассказал заместитель мэра Ярославля Андрей Данц.

На содержание автомобильных дорог в Ярославле за счет средств областной казны дополнительно выделено еще 4,1 миллиона рублей.