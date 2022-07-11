Рига, 11 июля, 2022, 16:55 — ИА Регнум. В июне 2022 года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составил 5,9% экономически активного населения, что на 0,2% меньше, чем в мае. Об этом сообщило данные Государственное агентство занятости со ссылкой на собственные данные.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица. Вакансий нет

Это наименьший показатель официальной безработицы в стране в годовом исчислении с момента восстановления независимости в 1991 году. Согласно данным портала macrotrends.net, в 1991 года безработица в Латвии составляла 2,7%, с тех пор она росла: в 1992 году она составила уже 6,6%. В 1996 году она составила максимум — 20,7%, второй максимум был зафиксирован в 2010 году — 19,5%.

В 2007 году безработица опустилась до 6,05%, затем опять начался ее рост. В 2021 году официальная безработица в Латвии составила 7,6%.