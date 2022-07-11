Архангельск, 11 июля, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Новым руководителем Архангельской областной больницы назначен Александр Иевлев, возглавлявший до сих пор Северодвинскую городскую больницу №2 скорой медицинской помощи. Об этом сообщает региональный минздрав.

Главврач

Александр Иевлев окончил Архангельский государственный медицинский институт в 1987 году по специальности «Педиатрия». Прошел путь от врача-интерна до заведующего консультативно-диагностическим отделением Северодвинской городской детской клинической больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, прежний главврач областной больницы был уволен после инцидента с транспортировкой в столицу тяжелого пациента.