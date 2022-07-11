Москва, 11 июля 2022, 16:54 — REGNUM В Подмосковье при оказании услуг населению органами власти активно применяются цифровые технологии. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев 11 июля доложил президенту России Владимиру Путину.
По словам главы Подмосковья, 95% услуг на территории области можно получать дистанционно.
«В школу нужно ребёнка записать — пожалуйста. Льготу по жилищно-коммунальным услугам положено получить — она проактивно тебе приходит», — рассказал Воробьев.
Читайте ранее в этом сюжете: Воробьев доложил Путину о развитии импортозамещения в Подмосковье