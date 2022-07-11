Москва, , 16:54 — REGNUM В Подмосковье при оказании услуг населению органами власти активно применяются цифровые технологии. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев 11 июля доложил президенту России Владимиру Путину.

Цифровая экономика Bitballoon.com

По словам главы Подмосковья, 95% услуг на территории области можно получать дистанционно.

«В школу нужно ребёнка записать — пожалуйста. Льготу по жилищно-коммунальным услугам положено получить — она проактивно тебе приходит», — рассказал Воробьев.

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