Москва, 11 июля, 2022, 16:54 — ИА Регнум. В Подмосковье при оказании услуг населению органами власти активно применяются цифровые технологии. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев 11 июля доложил президенту России Владимиру Путину.

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По словам главы Подмосковья, 95% услуг на территории области можно получать дистанционно.

«В школу нужно ребёнка записать — пожалуйста. Льготу по жилищно-коммунальным услугам положено получить — она проактивно тебе приходит», — рассказал Воробьев.