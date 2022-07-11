Таллин, 11 июля, 2022, 16:51 — ИА Регнум.

Popadius Таможня

С понедельника, 11 июля, вступил в силу запрет на ввоз в страны Европейского союза определенных товаров, в отношении которых введены санкции. Об этом сообщила пресс-служба Налогово-таможенного департамента Эстонии.

В первую очередь, этот запрет коснется физических лиц, пересекающих границу в туристических или иных целях. Департамент призвал всех пересекающих границу Эстонии уже при планировании поездки учитывать более жесткие ограничения.

Так, с 11 июля 2022 года частные лица больше не смогут ввозить или вывозить определенные товары. При этом в списках запрещенных товаров есть и такие, ввоз или вывоз которых из России до сих пор был привычным.

Например, из Российской Федерации больше нельзя ввозить старую и новую мебель и ее части, новые автомобильные шины, икру, новую или использованную тару, такую как стеклянные бутылки и банки. Пассажирам также необходимо обратить внимание на ограничения, наложенные на алкоголь.

Из России запрещено ввозить крепкие спиртные напитки, как водка, джин, ликеры и другое. Пиво, вино и сидр разрешено ввозить в ранее установленных количествах (пиво — 16 литров, вино — 4 литра, сидр – 2 литра).

Департамент также напомнил, что ранее было запрещено ввозить в Россию больше наличных денег, чем это необходимо для поездки, бытовую электронику стоимостью более 750 евро, например, смартфоны и ноутбуки, и другие предметы стоимостью более 300 евро.

Ограничение не распространяется на личные вещи, включая используемый смартфон, сумочку, верхнюю одежду и так далее.

Нарушение международных санкций наказывается штрафом или лишением свободы сроком до пяти лет, напомнили в департаменте.