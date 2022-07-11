Курск, , 16:51 — REGNUM В Курске по факту сокрытия денежных средств организации возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Мясо птицы Peter Griffin

По версии следствия, руководители общества с ограниченной ответственностью, которое производит мясо в охлажденном виде, при наличии задолженности по налогам и страховым взносам с 10 сентября 2021 года по 1 февраля 2022 года скрыли более 2 млн 352 тыс. рублей, проводя расчеты с контрагентами мимо расчетных счетов фирмы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, в крупном размере».