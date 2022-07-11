Петрозаводск, 11 июля, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Специалисты в Республике Карелия потушили четыре лесных пожара за минувшие выходные, 9–10 июля. Об этом 11 июля сообщили в пресс-службе администрации региона.

Mchs.gov.ru Лесной пожар

Пожароопасные погодные условия, сопровождавшие прошлую неделю, стали причиной возгораний в лесах региона. Более половины пожаров возникли именно из-за сухой травы. Все очаги оперативно ликвидировали.

Так, благодаря контролю ситуации с воздуха были обнаружены четыре возгорания в Лахденпохском, Кемском, Кондопожском и Беломорском районах. Пожары охватили территорию площадью 1,96 га.

Специалисты установили, что три из них возникли из-за действий людей, четвёртый — из-за грозы, молния ударила в дерево. В те же сутки сотрудники МЧС ликвидировали огонь.

Отметим, что с 10 июля в Карелии сняли ограничения на пребыванию в лесах людей. Вместе с тем, всё ещё действует режим повышенной готовности и противопожарный режим. Гражданам запрещено разжигать костры в лесной местности.

В Карелии с начала действия противопожарного сезона зафиксировали 48 возгораний в лесах. Их площадь составила 102,3 га. Это количество меньше, чем в прошлом году: 127 пожаров на площади 923,2 га.