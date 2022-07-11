Таллин, , 16:48 — REGNUM

Донор mostlimb

В Центре крови Эстонии запасы всех групп крови достигли критического предела, поэтому центр в срочном порядке ждет доноров всех групп для сдачи крови. Об этом сообщил эстонский портал stolitsa. ee.

«Поскольку заказы на продукты крови в больницах значительно увеличились из-за множества травм, вклад каждого здорового донора в настоящее время очень важен», — сказала руководитель Центра крови Аве Леллеп.

Она добавила, что кроме пациентов с травмами есть много онкологических больных и рожениц в больницах, которым также необходимы спасающие жизнь переливания крови.

Доноров призывают сдать кровь в ближайшем пункте сдачи крови при первой же возможности. С целью увеличения числа доноров в самом центре Таллина открылся новый приемный пункт по адресу: бульвар Эстония, 1.

В Эстонии сдача крови является добровольной и финансово не поддерживается. Доноры получают маленькие подарки от спонсоров Центра крови — шоколад, мед, кружки, сувенирную продукцию.