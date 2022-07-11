Москва, , 16:48 — REGNUM Положительное сальдо внешней торговли России товарами и услугами за I полугодие 2022 года составил $158,4 млрд. Такую предварительную оценку приводит 11 июля пресс-служба Банка России.

Экспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

Профицит внешней торговли за аналогичный период прошлого года составил $60,5 млрд. Таким образом, в годовом выражении показатель вырос в 2,6 раза.

Как уточняется, объём экспорта за январь–июнь составил $319,5 млрд, объём импорта — $161,1 млрд.

В комментарии регулятора отмечается, что значительный рост экспорта за отчётный период был обусловлен благоприятной ценовой конъюнктурой на фоне снижения импорта.

Читайте ранее в этом сюжете: Центробанк оценил профицит текущего счёта платёжного баланса России