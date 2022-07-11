Москва, , 16:47 — REGNUM На территории Подмосковья реализуется уже 23 проекта по импортозамещению. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев 11 июля доложил президенту России Владимиру Путину.

Импортозамещение Www.ank72.ru/

В общей сложности на территории области планируется реализовать 120 проектов, направленных на развитие отечественного производства взамен поставке импортных товаров, добавил глава региона.

«У нас 120 проектов, причём это не просто на бумаге, а 23 из них мы уже начали реализовывать. Это технологичные проекты, например, промышленные и бытовые котлы. Раньше это были немецкие и других стран-изготовителей, сегодня готовимся заложить завод по их производству», — сказал Воробьев.

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