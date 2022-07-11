Красногорск, , 16:39 — REGNUM Каждый год на территории Подмосковья начинают работу от 25 до 30 новых школ. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

В школе Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава региона отметил, что на территорию области, приезжает большое число молодых граждан и семей с детьми, что повышает востребованность образовательных учреждений.

«Перепись прошла, как и во всей стране. Видим, что очень много молодежи приезжает в Подмосковье. Школы закладываем, где-то 25–30 школ каждый год сдаем», — сообщил Воробьев.

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