Москва, 11 июля 2022, 16:38 — REGNUM Почётное наименование «гвардейская» присвоено указом президента Российской Федерации 2-й отдельной ордена Жукова бригаде специального назначения, сообщает 11 июля официальный сайт правовой информации.
Текст указа главы государства опубликован на интернет-портале 11 июля, и вступил в законную силу.
Награждение бригады произведено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».
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