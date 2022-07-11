Москва, 11 июля, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Почётное наименование «гвардейская» присвоено указом президента Российской Федерации 2-й отдельной ордена Жукова бригаде специального назначения, сообщает 11 июля официальный сайт правовой информации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Гвардия» эмблема на Катюше

Текст указа главы государства опубликован на интернет-портале 11 июля, и вступил в законную силу.

Награждение бригады произведено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».