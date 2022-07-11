11 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Александр Погожев, Екатерина Булатова, , 19:44 — REGNUM В России с 2019 года действует новая форма господдержки АПК — гранты «Агростартап». Они помогают начинающим труженикам села сделать первые шаги и организовать фермерское хозяйство. Чтобы получить финансовую помощь, необходимо принять участие в конкурсе и представить свой бизнес-план по развитию фермы. Положительное решение конкурсной комиссии в 2019 году получили ставропольцы Александр и Ксения Фроловы, принявшие участие в грантовом мероприятии «Агростартап» по направлению выращивания ягоды. В гостях у супругов побывали корреспонденты ИА REGNUM.

Ряды с кустами малины Александр Погожев © ИА REGNUM

Ксения Фролова собирает урожай голубики Александр Погожев © ИА REGNUM

Сбор урожая голубики Александр Погожев © ИА REGNUM

Спелая голубика Александр Погожев © ИА REGNUM

Министерство сельского хозяйства Ставропольского края предоставило начинающим фермерам Фроловым грант в размере 3 млн рублей. На эти средства были приобретены сельскохозяйственная техника, саженцы голубики, столбы для формировки шпалер и затенения, капельная лента.

«Без этой суммы реализовать проект было бы невозможно. Общая площадь, на которой посажены все культуры, составляет четыре гектара. Мы планируем расшириться до 15 гектаров, однако всё будет зависеть от системы орошения», — отмечает глава семьи Александр Фролов.

Александр Фролов Александр Погожев © ИА REGNUM

Саженцы голубики Александр Погожев © ИА REGNUM

Капельный полив Александр Погожев © ИА REGNUM

Семья выращивает канадскую селекцию и польские сорта голубики, для которой необходимо адаптировать почву. На Ставрополье преобладает слабощелочной чернозём, поэтому ягоды выращивает в торфе, опилках и подсыпают почву с кислой средой. Занятие хлопотное, но достаточно прибыльное.

Ряды голубики Александр Погожев © ИА REGNUM

Созревание голубики Александр Погожев © ИА REGNUM

Сбор урожая голубики Александр Погожев © ИА REGNUM

Сбор урожая голубики Александр Погожев © ИА REGNUM

В этом году семья планирует собрать богатый урожай — по четыре тонны малины и ежевики, три тонны голубики. В 2021 году, в первый год плодоношения, урожай составил 800 кг. Последующие годы урожайность, говорят аграрии, будет только расти. Один куст вполне может давать до 5 кг ягоды.

Гроздья малины Александр Погожев © ИА REGNUM

Сбор урожая малины Александр Погожев © ИА REGNUM

Ряды голубики Александр Погожев © ИА REGNUM

Ежевика Александр Погожев © ИА REGNUM Ежевика Александр Погожев © ИА REGNUM

Малина и ежевика Александр Погожев © ИА REGNUM

Фрукты и ягоды, выращенные на земле семьи Фроловых Александр Погожев © ИА REGNUM

Урожай реализуется только в Невинномысске и Ставрополе, а также в селах Кочубеевское, Ивановское, Казьминское. Рекламой продукции в социальных сетях занимается супруга. Средняя цена за один килограмм голубики — тысяча рублей.

Ксения Фролова с детьми Александр Погожев © ИА REGNUM

Сбор урожая ягод Александр Погожев © ИА REGNUM

Сбор урожая ягод Александр Погожев © ИА REGNUM

Голубика Александр Погожев © ИА REGNUM

Сбор урожая ягод Александр Погожев © ИА REGNUM

Вместе с ягодами в 2015 году Александр с супругой заложили грушевый, яблоневый и черешневый сады, которые ежегодно дают хороший урожай.

Грушевый сад Александр Погожев © ИА REGNUM

Абрикос Александр Погожев © ИА REGNUM

Яблоня Александр Погожев © ИА REGNUM

Фрукты и ягоды, выращенные на земле семьи Фроловых Александр Погожев © ИА REGNUM

Всего в Ставропольском крае за три года общий объем финансирования по гранту «Агростартап» составил 176 млн рублей, в том числе из краевого бюджета — 1,8 млн рублей. Получателями гранта стали 60 хозяйств, в том числе в 2021 году (38,7 млн рублей) — 13 хозяйств. Срок для освоения средств гранта составляет 18 месяцев, а общий срок участия в проекте — пять лет.

Семья Фроловых Александр Погожев © ИА REGNUM

В 2022 году на участие в конкурсе от потенциальных получателей гранта «Агростартап» поступило 52 заявки. Из них одобрение получили 13 заявок (12 бизнес-планов по производству молочной продукции и один бизнес-план, предусматривающий овощеводство) на общую сумму 37 млн рублей.