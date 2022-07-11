Москва, , 16:35 — REGNUM Профицит текущего счёта платёжного баланса России в I полугодии 2022 года составил $138,5 млрд. Такую предварительную оценку приводит 11 июля пресс-служба Банка России.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе–июне 2022 года продолжил рост и составил $138,5 млрд, увеличившись в 3,5 раза по отношению к соответствующему периоду прошлого года», — говорится в сообщении.

В комментарии регулятора отмечается, что динамика текущего счета платёжного баланса определялась расширением положительного сальдо баланса товаров и услуг в результате значительного роста экспорта.