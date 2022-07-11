Таллин, , 16:35 — REGNUM Рекордно высокий среднесуточный биржевой тариф на электроэнергию в странах Прибалтики и Финляндии составил 415,65 евро за мегаватт-час. Об этом сообщили в госконцерне «Эстонская энергия» (Eesti Energia) со ссылкой на данные за 11 июля 2022 года.

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В Eesti Energia отметили, что причиной столь высокой цены стало то, что Финляндия, Латвия и Литва испытывают дефицит производства электроэнергии по разным причинам.

Так, у финнов из-за замены ядерного топлива на неделю выведена из строя АЭС «Олкилуото-1» мощностью почти 900 мегаватт. Кроме того, финский государственный производитель тепла Fortum временно закрыл крупнейшую угольную электростанцию Мери-Пори мощностью 565 мегаватт, сославшись на нехватку рабочей силы.

При этом в Eesti Energia напомнили, что из России больше не поступает электроэнергия в Финляндию и прибалтийский регион. Пытаясь сэкономить газ, Латвия и Литва по сути не используют работающие на газе электростанции, отметили в эстонской госкомпании.

Выработке электроэнергии также мешает безветренная погода.

В Литве и Латвии в понедельник, 11 июля, дефицит энергетического баланса вырос на значительную величину: две страны производят собственную электроэнергию мощностью 1 300 мегаватт, но дневной пик потребления остается на уровне 2300 мегаватт.