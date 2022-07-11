Знаменск, Астраханская область, , 16:34 — REGNUM В Астраханской области 58-летний местный житель подозревается в убийстве своего 35-летнего сына. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Нож Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По версии следствия, 9 июля мужчина распивал спиртное с сыном в своем доме в Знаменске. Они поссорились, потому что сын не работал и оскорбил свою мать. Отец схвати нож и несколько раз ударил сына в шею. От полученных ранений тот скончался на месте. Мать потерпевшего вызвала врачей и обратилась в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Решается вопрос об избрании меры пресечения.