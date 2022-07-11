Варшава, , 16:31 — REGNUM 11 июля в Польше отмечают Национальный День памяти жертв геноцида, совершённого украинскими националистами против поляков на Волыни, годовщину так называемой «Волынской резни». В этот день президент Польши Анджей Дуда выступил с короткой речью в Волынском сквере в Варшаве.

Анджей Дуда Radosław Czarnecki

Как сообщил Дуда, украинский законопроект, предполагающий предоставление гражданам Польши особых прав на Украине, уже поступил на рассмотрение Верховной рады Украины.

«Сегодня президент Украины направил в украинский парламент законопроект о предоставлении особого статуса полякам на Украине», — передаёт слова Дуды «Польское радио».

По словам президента, сейчас в отношениях Польши и Украины не время говорить о мести и возмездии.

«Нет сегодня поляков, которые не знают, что такое Волынская бойня. И все же они берут украинцев под свою крышу, протягивают руку, все же несут помощь. И все же они оказывают помощь отдельным людям, а также коллективно всему народу и государству. Значит, дело не в мести. Дело не в том, чтобы гнобить», — сказал он.

Как заявил Дуда, «теперь на стол был положен хлеб и протянута рука, чтобы помочь».

Он напомнил, что в соответствии с новым законом полякам на Украине будут предоставлены те же права, что украинским беженцам в Польше, в том числе право трудоустройства.

В ходе Волынской резни, которая продолжалась с февраля 1943 по весну 1945 года, украинскими националистами на Волыни было убито до 100 тысяч мирных жителей польской национальности. Апогеем резни стал день 11 июля 1943 года, когда в 99 населённых пунктах Ковельского, Гороховского и Владимирского уездов бандеровцами было жестоко убито около 8 тысяч поляков, в основном женщин, детей и стариков.