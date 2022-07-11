Москва, , 16:30 — REGNUM Реконструкцию стадиона «Авангард» на востоке Москвы планируется завершить до конца 2022 года. Об этом 11 июля сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время посещения объекта.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Надеюсь, что до конца года он будет построен, чтобы в следующем году здесь можно было заниматься спортом», — сказал Собянин.

Глава города также напомнил, что концепция реконструкции спортивного объекта была согласована с местными жителями при помощи голосования на портале «Активный гражданин».

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