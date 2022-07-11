Москва, 11 июля, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Реконструкцию стадиона «Авангард» на востоке Москвы планируется завершить до конца 2022 года. Об этом 11 июля сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время посещения объекта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Надеюсь, что до конца года он будет построен, чтобы в следующем году здесь можно было заниматься спортом», — сказал Собянин.

Глава города также напомнил, что концепция реконструкции спортивного объекта была согласована с местными жителями при помощи голосования на портале «Активный гражданин».