Керчь, Крым, , 16:27 — REGNUM Более 4,5 тыс. жителей Керчи произвели перерасчёт оплаты за оказанные коммунальные услуги после вмешательства прокуратуры, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Крым. Керчь Марина Каширская © ИА REGNUM

Прокуратура в ходе проверки установила, что в 2021 году три управляющие компании не проводили обязательные работы по техническому обслуживанию дымовентиляционных каналов, а также дератизацию и дезинфекцию подвальных помещений 184 многоквартирных домов. При этом плата за этот период жителям начислялась в полном объёме.

Прокурор внес руководителям предприятий представления и возбудил дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований»).

После проверки прокуратуры УК произвели перерасчёт платы за оказанные коммунальные услуги для более чем 4,5 тыс. человек на более чем 500 тысяч рублей.