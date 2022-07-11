Монтрёй, Франция, 11 июля, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Французская студия Ubisoft больше не продает игру Assassin’s Creed Liberation HD в Steam. Информация об этом появилась 11 июля на странице проекта.

Иван Шилов ИА REGNUM Assassins Creed

В Steam говорится, что «по запросу издателя продукт «Assassin’s Creed® Liberation HD» больше не продается». Игра станет недоступна, даже для тех, кто купил ее ранее.

Напомним, что Ubisoft объявила об отключении серверов 15 своих старых игр с 1 сентября 2022 года. Игроки больше не смогут сыграть в мультиплеер и воспользоваться онлайн-функциями.