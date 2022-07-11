Анкара, 11 июля, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры, сообщает 11 июля канцелярия турецкого президента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

По утверждению канцелярии, в ходе переговоров обсуждались ситуация в Сирии и решение украинского «зернового вопроса».

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров обсуждалась ситуация в Сирии, а также российская спецоперация и создание безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море», — указано в сообщении турецкой канцелярии.

Кроме того, сообщается, что президент Эрдоган призвал завершить спецоперацию, проводимую Россией на Украине, прочным и справедливым миром путем переговоров, и заявил о готовности Турции активизировать переговорный процесс.

По чьей инициативе состоялся телефонный разговор, не уточняется.