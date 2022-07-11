Калуга, 11 июля, 2022, 16:43 — ИА Регнум. В Калуге подвели итоги областной природоохранной благотворительской акции «Добрые крышечки». Она стала частью российского эколого-благотворительного волонтёрского проекта, имеющего цель сделать мир чище и помочь больным детям, нуждающимся в приобретении реабилитационной техники. Об этом 11 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном министерстве природных ресурсов и экологии.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области Пластмассовые крышки, собранные калужскими волонтёрами

За три месяца в акции приняли участие воспитанники детских садов, школьники, работники областных учреждений, неравнодушные граждане. Общими усилиями удалось собрать 618 кг пластиковых крышек. Наибольший благотворительный вклад в сохранение экологии внесли воспитанники образовательных учреждений Дзержинского района. Так, из Центра детского творчества «Ровесник» города Кондрово отправили на переработку 74,3 кг, а из кондровской школы № 1 — 64,6 кг. В тройку лидеров по количеству собранного вторсырья попал и калужский детский сад «Карусель».

Собранные пластмассовые крышки в ближайшее время направят на перерабатывающий завод, а вырученные средства перечислят во Всероссийский фонд «Волонтёры в помощь детям-сиротам».