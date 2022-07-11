Санкт-Петербург, , 16:27 — REGNUM Специалисты ликвидировали разлив нефтепродуктов в акватории Невской губы на Финском заливе в Петербурге. Об этом 11 июля сообщили на странице ГУП «Пиларн» в социальной сети «ВКонтакте».

Ликвидация специалистами пятен нефтепродуктов в акватории Невской губы Страница ГУП «ПИЛАРН» в «ВКонтакте»

Сообщение о загрязнении воды поступило на предприятие 10 июля. Как следует из обращения, на водной акватории возле «Севкабеля» появились пятна нефтепродуктов.

После проверки заявки сотрудники на базе специализированного нефтемусоросборщика «Дозор» произвели осмотр местности и подтвердили факт загрязнения. С помощью активной пены экологи ликвидировали места разлива нефти.

Отметим, что в предприятии просят обращаться в экологическую службу в случае обнаружения мест разлива на акватории. Это можно сделать круглосуточно по телефону 8 (812) 417-59-36.