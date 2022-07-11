Вашингтон, 11 июля 2022, 16:24 — REGNUM Группа энтузиастов, которая занимается разработкой модификации Reality Mod для игры Battlefield 3, выпустит её 17 июля 2022 года. Информация об этом появилась 11 июля на странице проекта.
Модификация разрабатывалась более семи лет командой из 80 человек. Как говорят разработчики, она направлена на «создание захватывающего игрового процесса и более реалистичного опыта».
Battlefield 3 Reality Mod — это модификация, ориентированная на командную игру, общение и общевойсковые действия. Действие происходит в реальном мире, начиная с конца Холодной войны и заканчивая современными военными конфликтами.
Читайте ранее в этом сюжете: Состоялся анонс нового командного шутера ALARA Prime