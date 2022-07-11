Вашингтон, 11 июля, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Группа энтузиастов, которая занимается разработкой модификации Reality Mod для игры Battlefield 3, выпустит её 17 июля 2022 года. Информация об этом появилась 11 июля на странице проекта.

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Модификация разрабатывалась более семи лет командой из 80 человек. Как говорят разработчики, она направлена на «создание захватывающего игрового процесса и более реалистичного опыта».

Battlefield 3 Reality Mod — это модификация, ориентированная на командную игру, общение и общевойсковые действия. Действие происходит в реальном мире, начиная с конца Холодной войны и заканчивая современными военными конфликтами.