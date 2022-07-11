Среднеахтубинский район, Волгоградская область, 11 июля, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Один человек погиб, шестеро пострадали в ДТП в Среднеахтубинском районе Волгоградской области 10 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, на 3 км автодороги Волгоград — Краснослободск — Средняя Ахтуба 59-летняя женщина-водитель Kia Rio при развороте не предоставила преимущество и столкнулась с Mercedes-Benz. На месте аварии погиб 62-летний пассажир Kia, с травмами госпитализированы пять пассажиров Kia, в том числе трое детей, и оба водителя. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным облздрава, в реанимации находятся восьмилетняя девочка и 10-летний мальчик, ещё одна девятилетняя девочка в отделении нейрохирургии.