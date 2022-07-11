Симферополь, 11 июля, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Микроавтобус, в котором находились дети из Томской области, попал в автоаварию в Республике Крым 11 июля. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла в районе села Владиславовка. Предварительно установлено, что микроавтобус Hyundai, следовавший из Томской области, выехал за переделы проезжей части, а затем перевернулся в кювет.

На момент аварии в автомобиле находились водитель и семь пассажиров, в том числе шесть — несовершеннолетние.

«В результате происшествия пострадали три несовершеннолетних, которые госпитализированы в учреждения здравоохранения, остальным оказана медицинская помощь на месте», — сообщили в прокуратуре региона.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.

На место происшествия с целью координации действий правоохранительных органов выехал прокурор Кировского района Крыма Александр Пряхин.