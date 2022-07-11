Москва, , 16:18 — REGNUM В конце лета — начале осени 2022 года в РФ маловероятен рост цен на продовольствие. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 июля заявил ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики института прикладных экономических исследований РАНХиГС Денис Терновский.

Цены Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Конец лета — время сезонного снижения цен на продовольствие, поэтому рост цен без воздействия внешних факторов маловероятен. И даже если учитывать неопределенность мирового рынка, ситуация с ценами выглядит позитивно. Цены на основные продовольственные товары на внешних рынках снижаются несколько месяцев подряд, хотя и остаются на уровень выше прошлогодних», — сказал он.

При этом он подчеркнул, что в условиях сильного рубля внутренние цены стагнируют на фоне роста себестоимости.

«Это хорошо для покупателей, но не очень выгодно для производителей и может негативно повлиять на динамику производства в ближайшие годы, — сказал Терновский. — Россия обеспечена собственным производством основных сельскохозяйственных продуктов — зерна, растительного масла, мяса. Вводимые санкции не затрагивают продовольственные товары, но даже если это и произошло бы, то скорее пострадали бы не российские потребители, а производители, столкнувшись с риском сокращения доходов от экспорта».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в РФ июне 2022 года снизились потребительские цены на плодоовощную продукцию.