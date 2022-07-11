Москва, 11 июля, 2022, 16:18 — ИА Регнум. В конце лета — начале осени 2022 года в РФ маловероятен рост цен на продовольствие. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 июля заявил ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики института прикладных экономических исследований РАНХиГС Денис Терновский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

«Конец лета — время сезонного снижения цен на продовольствие, поэтому рост цен без воздействия внешних факторов маловероятен. И даже если учитывать неопределенность мирового рынка, ситуация с ценами выглядит позитивно. Цены на основные продовольственные товары на внешних рынках снижаются несколько месяцев подряд, хотя и остаются на уровень выше прошлогодних», — сказал он.

При этом он подчеркнул, что в условиях сильного рубля внутренние цены стагнируют на фоне роста себестоимости.

«Это хорошо для покупателей, но не очень выгодно для производителей и может негативно повлиять на динамику производства в ближайшие годы, — сказал Терновский. — Россия обеспечена собственным производством основных сельскохозяйственных продуктов — зерна, растительного масла, мяса. Вводимые санкции не затрагивают продовольственные товары, но даже если это и произошло бы, то скорее пострадали бы не российские потребители, а производители, столкнувшись с риском сокращения доходов от экспорта».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в РФ июне 2022 года снизились потребительские цены на плодоовощную продукцию.