В РАНХиГС дали прогноз о ценах на продукты питания в РФ осенью 2022 года
Москва, 11 июля, 2022, 16:18 — ИА Регнум. В конце лета — начале осени 2022 года в РФ маловероятен рост цен на продовольствие. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 июля заявил ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики института прикладных экономических исследований РАНХиГС Денис Терновский.
«Конец лета — время сезонного снижения цен на продовольствие, поэтому рост цен без воздействия внешних факторов маловероятен. И даже если учитывать неопределенность мирового рынка, ситуация с ценами выглядит позитивно. Цены на основные продовольственные товары на внешних рынках снижаются несколько месяцев подряд, хотя и остаются на уровень выше прошлогодних», — сказал он.
При этом он подчеркнул, что в условиях сильного рубля внутренние цены стагнируют на фоне роста себестоимости.
«Это хорошо для покупателей, но не очень выгодно для производителей и может негативно повлиять на динамику производства в ближайшие годы, — сказал Терновский. — Россия обеспечена собственным производством основных сельскохозяйственных продуктов — зерна, растительного масла, мяса. Вводимые санкции не затрагивают продовольственные товары, но даже если это и произошло бы, то скорее пострадали бы не российские потребители, а производители, столкнувшись с риском сокращения доходов от экспорта».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в РФ июне 2022 года снизились потребительские цены на плодоовощную продукцию.