Мурманск, 11 июля, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Глава Мурманскавтодора Владислав Алиев, арестованный по решению суда на два месяца, был задержан при получении взятки в 4 млн рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Пресс-служба ГУ МВД РФ по Брянской области Взятка

По версии следствия, обвиняемый, будучи должностным лицом, 9 июля 2022 обратился к руководителю коммерческой организации и потребовал от него взятку в размере 4 миллионов рублей за покровительство в ходе исполнения государственных контрактов по ремонту автомобильных дорог в Мурманской области.

В этот же день обвиняемый получил от руководителя коммерческой организации, участвовавшего в оперативно-розыскном мероприятии, требуемые 4 миллиона рублей, после чего, был задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области снизилась раскрываемость преступлений.