Махачкала, , 16:10 — REGNUM В ходе рабочей поездки в Дагестан председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко приняла участие в открытии мемориальной доски поэтессе Фазу Алиевой. В 2022 году отмечается 90-летие со дня рождения народного поэта Дагестана. Валентина Матвиенко лично была знакома с Фазу Алиевой, сообщили 11 июля в пресс-службе администрации главы Дагестана Сергея Меликова.

Валентина Матвиенко Council.gov.ru

«Валентина Матвиенко и Сергей Меликов открыли мемориальную доску на стене жилого дома, в котором проживала Фазу Алиева, и возложили цветы к её памятнику. Указом главы Дагестана республика широко отмечает 90-летие со дня рождения народной поэтессы, которая стала неотъемлемой частью культурного наследия республики», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер верхней палаты российского парламента находится с рабочей поездкой в Дагестане. В рамках поездки она возложила цветы к мемориальной доске Герою России Нурмагомеду Гаджимагомедову, открытой на здании махачкалинской школы №42, которая носит имя своего выпускника.

Матвиенко также ознакомилась со вторым этапом реконструкции аэропорта «Махачкала», в Каспийске посетила новый детский сад и познакомилась с ходом строительства школы на 1224 ученика с двумя плавательными бассейнами, а также четырехэтажного здания дома танца «Лезгинка».

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