Лос-Анджелес, США, 11 июля, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Американская певица и актриса Дженнифер Лопес рассказала о панических атаках, которая она испытывала в возрасте 20 лет. Об этом 11 июля пишет People.

Цитата из видеоинтервью Дженнифер Лопес

По словам артистки, она испытывала приступы тревоги из-за переутомления и стресса. «Было время в моей жизни, когда я спала от 3 до 5 часов в сутки. Я была на съемочной площадке весь день и в студии всю ночь, а по выходным устраивала гулянки и снимала видео. Пока однажды я не сидел в трейлере, и вся работа и стресс, который она принесла с собой, в сочетании с недостаточным сном настигли меня», — рассказала Лопес.

«Я была полностью заморожена», — рассказала о своих впечатлениях певица, подчеркнув, что в тот момент она «не могла ясно видеть». «Теперь я знаю, что это была классическая паническая атака, вызванная истощением, но в то время я даже не слышал этого термина», — добавила она.

Ранее Дженнифер Лопес рассказала о трудных взаимоотношениях с матерью. Артистка поделилась, что часто ссорилась с родительницей: «Мама сделала то, что должна была сделать, чтобы выжить, и это сделало её сильной, но при этом жесткой. Она выбила из меня всю дурь».