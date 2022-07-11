Санкт-Петербург, , 16:15 — REGNUM Взятка в 41 тыс. рублей, принятая бывшим инспектором Балтийской таможни, обернулась ему не только увольнением со службы, но и крупным штрафом, сообщили 11 июля в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Приговор Argumenti.ru

В суде было доказано, что с апреля 2019 года по июль 2021 года таможенный инспектор получал от представителя нескольких организаций взятки на общую сумму 41 тысяча рублей. Деньги предназначались за содействие при таможенном контроле.

«Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей и лишения права занимать должности на государственной службе сроком на 2 года», — рассказали в пресс-службе, уточнив, что приговор в законную силу пока не вступил.