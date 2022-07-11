Мурманск, , 16:05 — REGNUM Мурманский суд арестовал главу Мурманскавтодора Владислава Алиева на два месяца, сообщает пресс-служба СУ СКР.

Арест

«По ходатайству следствия начальнику Мурманскавтодора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть по 8 сентября 2022 года», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, главе Мурманскавтодора предъявлено обвинение в получении крупной взятки. Подробности дела следователи пока не раскрывают.