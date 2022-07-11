Симферополь, 11 июля, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Уголовное дело об убийстве пенсионерки, совершённом в 1998 году в Феодосии передано в суд, обвиняемым по делу проходит житель Республики Коми. Об этом 11 июля сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Республике Крым и Севастополю.

Sledcom.ru Следственный комитет

Обвиняемый, которому сейчас 49 лет, в августе 1998 года со своей сожительницей приехал на отдых в Феодосию, там они арендовали дом у местной пенсионерки. По версии следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он похитить деньги пенсионерки. Он дождался, когда она уйдёт из дома, проник в её жилище и забрал их. Однако в этот момент в дом вернулась хозяйка, и тогда он нанес ей несколько ударов ножом, от которых женщина скончалась. Преступник забрал деньги, не менее 400 долларов США, и скрылся.

Преступление долго оставалось нераскрытым. Однако теперь, благодаря работе следователей-криминалистов, оперативников удалось установить обвиняемого. При проверке имеющейся следовой информации по криминалистическим учетам было установлено совпадение с дактилокартой мужчины в связи с тем, что он ранее привлекался к уголовной ответственности.

Обвиняемого доставили в Крым. В настоящее время материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.