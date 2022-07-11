Донецк, 11 июля, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Населённый пункт Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике стал мишенью для обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом 11 июля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Танк

Уточняется, что огонь по селу вёлся со стороны населённого пункта Керамик и был зафиксирован в 15:10 (совпадает с мск).

«Произведено пять выстрелов из танка», — говорится в сообщении представительства.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 июля, военные формирования Украины выпустили по населённому пункту Новобахмутовка в ДНР пять снарядов калибра 152 мм.

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