Париж, , 15:56 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон стал лоббистом для Uber. С таким заявлением, как сообщает France info, выступил бывший госсекретарь Томас Тевенуд.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Эммануэль Макрон был своего рода лоббистом американской компании, которая решила сделать завоевание французского рынка своим приоритетом», — заявил бывший госсекретарь Томас Тевенуд.

Напомним, в расследовании международного консорциума журналистов со ссылкой на документы, текстовые сообщения и свидетелей утверждается, что Uber заключил секретную сделку с Эммануэлем Макроном, когда тот был министром экономики Франции в период с 2014 по 2016 год. Содействие со стороны министерства должно было помочь Uber укрепить свои позиции во Франции.

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