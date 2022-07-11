Париж, 11 июля, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон стал лоббистом для Uber. С таким заявлением, как сообщает France info, выступил бывший госсекретарь Томас Тевенуд.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

«Эммануэль Макрон был своего рода лоббистом американской компании, которая решила сделать завоевание французского рынка своим приоритетом», — заявил бывший госсекретарь Томас Тевенуд.

Напомним, в расследовании международного консорциума журналистов со ссылкой на документы, текстовые сообщения и свидетелей утверждается, что Uber заключил секретную сделку с Эммануэлем Макроном, когда тот был министром экономики Франции в период с 2014 по 2016 год. Содействие со стороны министерства должно было помочь Uber укрепить свои позиции во Франции.