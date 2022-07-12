Наталья Стрельцова, 12 июля 2022, 15:50 — REGNUM Старинный русский город Плёс расположился на правом берегу Волги между Костромой и Кинешмой. Плёс считается одним из самых маленьких городов России — его площадь составляет всего 3 кв. км. Несмотря на это, у города богатая история, а неповторимый уникальный ансамбль Плёса привлекает и очаровывает туристов.

Старинный русский город Плёс
Старинный русский город Плёс
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Скульптура «Дачница»
Скульптура «Дачница»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Плёсские дома с резными наличниками на окнах
Плёсские дома с резными наличниками на окнах
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Старинный русский город Плёс
Старинный русский город Плёс
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Старинный русский город Плёс
Старинный русский город Плёс
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Набережная в городе Плёс
Набережная в городе Плёс
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Набережная в городе Плёс
Набережная в городе Плёс
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Сувениры в городе Плёс
Сувениры в городе Плёс
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Причал на Волге. Плёс
Причал на Волге. Плёс
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Волга. Плёс
Волга. Плёс
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Численность населения Плёса составляет около 1700 человек. Промышленных предприятий в городе нет. Первое упоминание о Плёсе найдено в Новгородской летописи за 1141 год. Археологические раскопки подтвердили существование крепости XII века на мысовой части Соборной горы. Историки ссылаются на летописи, рассказывая, что город был сожжен во время ордынского нашествия на Русь зимой 1237–38 годов. Существует упоминание о городе Плёс в «Списке городов русских» в 1380 году. В городе возвели новую крепость. Он входил в объединение удельных княжеств под эгидой единого Московского княжества. В 1778 году Плёс получил статус уездного города и свой герб. Город был третьим центром по производству льняного полотна после Костромы и Нерехты. В нем располагались три полотняные мануфактуры.

Калашная улица. Плёс
Калашная улица. Плёс
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Торговые ряды
Торговые ряды
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Старинный русский город Плёс. Трактир
Старинный русский город Плёс. Трактир
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Магазин «Старинные находки»
Магазин «Старинные находки»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Уличная торговля
Уличная торговля
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Плёс. Рыбный угол.
Плёс. Рыбный угол.
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Купеческий Плёс расцветает к 50-м годам XIX века в основном за счет торговли лесом, хлебом и хлопчато-бумажными тканями. Купцы строят каменные дома, формируя архитектурный облик города, учитывая особенности рельефа берега реки Волги. Строятся плёсские каменные храмы. Самый старый из них на Соборной горе — собор Успения Пресвятой Богородицы (1699), при въезде в город стоит комплекс из двух храмов: во имя Живоначальной и Животворящей Троицы (1808) и зимний Введенский храм (1828), на небольшом холме на центральной площади города — храм Воскресения Господня (1817) и другие храмы. До сих пор храмы являются архитектурными доминантами.

Старинный русский город Плёс
Старинный русский город Плёс
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Старинный русский город Плёс
Старинный русский город Плёс
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дом с мезонином
Дом с мезонином
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Старинный русский город Плёс
Старинный русский город Плёс
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Старинный русский город Плёс
Старинный русский город Плёс
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Большие дворянские усадьбы и купеческие дома сдаются под дачи. В этом городе жил и творил великий русский художник Исаак Левитан. В 1912 году вблизи Плёса построил дачу знаменитый певец Фёдор Васильевич Шаляпин.

Памятник художнику Исааку Левитану
Памятник художнику Исааку Левитану
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Мемориальный Дом-музей Исаака Ильича Левитана в городе Плёс
Мемориальный Дом-музей Исаака Ильича Левитана в городе Плёс
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Старинный русский город Плёс
Старинный русский город Плёс
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Памятник Федору Шаляпину
Памятник Федору Шаляпину
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Берег Волги. Плёс
Берег Волги. Плёс
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Волга
Волга
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

С 1960-х годов город входит в туристический маршрут Золотое кольцо России. С 22 октября 1982 года Плёс стал музеем-заповедником. В современном городе есть санатории, музеи, памятники.

Дом в стиле модерн. Город Плёс
Дом в стиле модерн. Город Плёс
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Администрация Плёсского городского поселения
Администрация Плёсского городского поселения
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Набережная в городе Плёс
Набережная в городе Плёс
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Отдых на берегу Волги
Отдых на берегу Волги
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Кувшинки на реке Волге
Кувшинки на реке Волге
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Плёсские ведомости
Плёсские ведомости
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Волга
Волга
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Исторический облик уникального города стараются сохранить. Так, при реконструкции и строительстве зданий ориентируются на традиционные образцы плёсских домов, которые построены из дерева и кирпича. Чтобы сохранить обаяние исторического места, местным жителям настоятельно рекомендуют сохранять и восстанавливать оригинальные оконные наличники и воздержаться от выбора сайдинга и пластиковых окон, металлочерепицы, от укладки тротуарной плитки и установки металлических заборов из профнастила и сетки-рабицы.

Старинный русский город Плёс
Старинный русский город Плёс
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Старинный русский город Плёс
Старинный русский город Плёс
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Река Волга
Река Волга
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Закат на Волге
Закат на Волге
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Закат на реке Волге в городе Плёс
Закат на реке Волге в городе Плёс
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM