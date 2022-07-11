Москва, , 15:55 — REGNUM Советский Союз оказывал помощь Саудовской Аравии в период 1920-х годов, когда она была ещё молодым государством и в арабской стране работал первый консул СССР Карим Хакимов. Об этом 11 июля рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Фонду памяти А. Печерского, посвященном Хакимову.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«В то время, когда он (Хакимов) там работал, нефтяные богатства еще не были обнаружены. Страна жила достаточно бедно. Несмотря на то, что и в Советском Союзе тогда не было благоденствия, СССР понимал необходимость поддержать молодое королевство и организовал доставку продовольственной и другой гуманитарной помощи», — сказал он.

Также глава МИД РФ указал, что Хакимов был незаурядным человеком, а также талантливым арабистом, прекрасно знал язык, историю и обычаи стран арабских стран и это отразилось на его дальнейшей работе.

При этом Лавров добавил, что во время работы консула СССР в Саудовской Аравии проявились данные Хакимова, как человека, дипломата, историка и психолога, так как он общался и с членами королевских семей, и с простыми людьми.

«Отмечу и его личные качества как бесстрашного человека. История гласит, что он должен был вручить верительные грамоты. Церемония была назначена таким образом, что ехал он туда один, на машине, ночью, по пустыне. Тогда это было совсем небезопасно», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД России заявили, что происходящее в Шри-Ланке является внутренним делом этой страны.