Оренбург, 11 июля, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Оренбургская область получит более 12 млрд рублей на реализацию инфраструктурных проектов и модернизацию жилищно-коммунального комплекса, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Оренбуржье является активным участником федеральных программ, позволяющих регионам привлекать финансирование на создание необходимой инфраструктуры и формирование комфортных условий для жизни людей. На сегодняшний день Оренбургской области одобрили уже шесть заявок на 1,14 млрд рублей из 13 поданных. Остальные заявки находятся на рассмотрении, ожидается, что они будут одобрены в ближайшее время. Также регион прорабатывает перечень мероприятий для включения в проект федеральной программы по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

«За последний год мы значительно усилили проработку каждой заявки уже на уровне муниципального образования. Из правительства области выходит документ, в котором просчитаны все детали и даётся глубокое обоснование потребностей. В связи с этим регион имеет высокую долю одобренных заявок на федеральную поддержку», — отметил губернатор Денис Паслер.

Основным инструментом является инфраструктурный кредит. Так, Оренбургской области одобрена заявка на реализацию в 2022–2024 годах трёх инфраструктурных проектов стоимостью 5,9 млрд рублей. Речь идет о комплексной застройке жилого микрорайона «Молодой Оренбург» площадью 605 га на северо-востоке города, проекте модернизации транспортной инфраструктуры Оренбурга и мероприятиях по электроснабжению в рамках проекта строительства особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Оренбуржье». Часть средств уже доведена, ведется подготовка к реализации проектов.

Дополнительно регион получит свыше 2 млрд рублей инфраструктурного кредита на строительство двух двухуровневых транспортных развязок клеверного типа (на ул. Гаранькина и пр. Северный) и автомобильной дороги (1,1 км) для обеспечения транспортной доступности микрорайона 20а Оренбурга в 2024–2025 гг.

На финансирование строительства, реконструкции и модернизации объектов ЖКХ Оренбуржью утвержден лимит заемных средств от Фонда национального благосостояния в размере 2,15 млрд рублей. Регионом поданы заявки на получение займов для реализации 13 проектов модернизации в сферах тепло- и водоснабжения в Оренбурге, Бузулуке, Новотроицке, Орске, Кувандыкском городском округе. Общая стоимость проектов составляет 2,63 млрд рублей, из которых 2,15 млрд — федеральные средства.