Химки, Московская область, , 15:53 — REGNUM С подмосковного футбольного клуба «Химки» снят запрет на регистрацию новых игроков. Об этом 11 июля сообщает служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

ФК «Химки»

Запрет был наложен 27 мая в качестве обеспечительной меры. Палата РФС по разрешению споров удовлетворила заявление спортивного интерната «Чертаново» о взыскании долга с «Химок» по трансферному контракту о переходе футболиста Артёма Соколова.

РФС обязала «Химки» выплатить задолженность в полном объёме в течение 21 дня. Сообщалось, что запрет может быть снят в случае исполнения обязательств.

Напомним, в сезоне 2021/22 чемпионата России «Химки» заняли 13-е место и попали в стыковые матчи, где по сумме двух матчей обыграли «СКА-Хабаровск».