Москва, , 15:52 — REGNUM На американском фондовом рынке наблюдается существенное охлаждение, что может стать дополнительным фактором риска для экономики США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 июля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сейчас в экономике США образовался дополнительный фактор риска, а именно существенное охлаждение на фондовом рынке, — сказал Колганов. — Процессы, которые сейчас происходят на фондовом рынке, напоминают то, что происходило в экономике США в 1931–1932 годах. То есть далеко не радостная картина. И спад на фондовом рынке может провоцировать и негативные процессы в реальной экономике. Финансовый рынок очень сильно влияет на реальный сектор экономики, хотя бы через кредиты. И если на рынке ценных бумаг мы видим глубокий спад, то это означает, что возможности кредитования экономики под залог ценных бумаг резко сокращаются. Это будет охлаждать экономическую конъюнктуру в реальном секторе».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов оценил риски рецессии в экономике США.

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