Москва, 11 июля, 2022, 15:52 — ИА Регнум. В историческом доме на улице Спиридоновка в центре Москвы произошёл пожар в квартире, которая принадлежит сестре президента Азербайджана Ильхама Алиева — Севиль Алиевой. Об этом 11 июля сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на источник.

Пожар

«Квартира принадлежит Севиль Алиевой, старшей сестре Ильхама Алиева», — сказал он.

При этом, по данным МЧС по городу Москве, сообщение о пожаре в квартире на седьмом этаже по адресу улица Спиридоновка, дом 15 поступило в 14:08, в 14:36 пожарные локализовали пожар, а в 15:03 — ликвидировали. Также указывается, что в результате возгорания никто не пострадал.

Отметим, в указанном многоэтажном на улице Спиридоновка в своё время проживали маршал Победы Георгий Жуков и председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Подгорный.