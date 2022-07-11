Москва, 11 июля, 2022, 15:51 — ИА Регнум. В экономике США сохраняется риск рецессии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 июля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал высказывание министра торговли США Джины Раймондо о том, что для прогнозов о серьезной рецессии в США нет оснований.

Джина Раймондо. (сс) United States Department of Commerce

«В экономике США присутствует риск рецессии. Потому что сейчас экономические решения американских властей балансируют между необходимостью подавлять инфляцию и в то же время не допустить сваливания экономики в рецессию, — сказал Колганов. — И можно наблюдать за дебатами между руководителями ФРС, которые занимают в этом смысле разные позиции. Одни считают, что нужно принимать более жесткие меры для подавления инфляции, иначе она может нарушить нормальный ход развития экономики. Другие полагают, что жестких мер принимать не следует. Эти дебаты отражают реальный риск. Или будет раскручиваться инфляционная спираль, или окажется придушенным экономический рост».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Раймондо заявила о рисках замедления экономического роста США.